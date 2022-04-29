Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi´nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.
Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.
Çarşıbaşı İlçe Stadyumu´nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı. Dev bayrak yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde Medical Park Stadyumu´na taşınacak ve maç sırasında tribünlerde sergilenecek.
YARIN DEV EKRAN KURULACAK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmaya bilet bulamayan vatandaşlar için Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, yarın 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.
Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı taraftarlar dev ekrandan canlı izleyebilecek.
Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene. Bundan sonra her sene." ifadeleri yer aldı.
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