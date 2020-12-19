TÖZOK Başkanı Covid nedeniyle hayatını kaybetti

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, pandemi sürecinde okulların açılmasıyla ilgili tartışmalarda açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Nurullah Dal’ın ‘Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar. Peki diğerleri? DSÖ ‘okulları açmak esastır’ dedi. Bazıları ise hâlâ ‘sendika ağzı’ ile hareket ediyor. ‘Hastalanır mıyız?’, ‘Korkuyoruz’ diyerek sosyal medyada gerçek kimliğini gizleyip, yazıp çizenlerle bu iş olmaz’ açıklamaları eğitim sendikalarının tepkisini çekmişti.

BAKAN SELÇUK'TAN BAŞ SAĞLIĞI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.