Tottenham, Burnley'i tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, 45+8. dakikada Harry Kane'in penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son hafta maçları öncesinde puanını 68'e çıkaran Tottenham, bir maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.