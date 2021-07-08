'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın abisi gözaltına alındı!

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Uruguay'da önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Haber'in aktardığına göre Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.