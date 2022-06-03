Torrent'ten Türkiye'ye erken dönüş

Domenec Torrent, Türkiye'ye erken dönüş yaptı. 4 Temmuz’a kadar takıma izin veren İspanyol teknik adam, ligin bitişi ile ülkesine gitmişti. TRT Spor'un haberine göre; seçim tamamlandıktan sonra İstanbul'a dönmesi beklenen Torrent, sürpriz bir karar ile tatilini yarıda kesti.
59 yaşındaki çalıştırıcının, seçime kadarki süreçte yeni yönetime kapsamlı bir rapor hazırlamak için geldiği öğrenildi.
Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha olan Torrent’in sarı kırmızılılardan ayrılmak istemediği belirtildi. Torrent’in raporunda mevcut kadronun durumu, gidecek ve gelecek oyuncuların listesinin olacağı kaydedildi.
Yeni yönetim, Torrent ile çalışmak istemezse tazminat maddesi devreye girecek. İspanyol teknik adamın kontratı, tek taraflı fesih edilirse sözleşmesinde 1.5 milyon avroluk tazminat olduğu ifade edildi.
"Atalanta, Marcao ve Cicaldau'yu kadrosuna katmak istiyor"
Diğer yandan Galatasaraylı futbolcular için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basını, Atalanta’nın Marcao ve Cicaldau ile ilgilendiğini öne sürdü.
Sportif direktör Tony D’Amico’nun iki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
İtalyan basını daha önce Cicaldau için Sampdoria, Marcao içinse Roma ve Napoli’nin devrede olduğunu belirtmişti.
Marcao bu sezon 38 maçta 1 gol sevinci yaşadı. Cicaldau ise sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 42 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.
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