Galatasaray'da, Domenec Torrent 5 resmi maçı geride bıraktı.

TRT Spor'un haberine göre; İspanyol teknik adam, bu dönemde 27 oyuncuya şans verdi. Torrent'in tercihleri, görevi devraldığı Fatih Terim'den farklı olmadı.

Torrent döneminde en fazla forma giyenler 450'şer dakika ile Marcao ve Kerem oldu.

1 maçı cezalı geçiren Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ise 360'ar dakika sahada kaldı.

Cicaldau 354, Van Aanholt 339 ve 1 maç cezalı geçiren Taylan Antalyalı da 334 dakika süre aldı.

Fatih Terim döneminde son maçlarda süre alamayan Emre Kılınç ise 4 maçta toplam 279 dakika forma giydi.

Tecrübeli teknik adamın görev verdiği futbolculardan Aytaç, Atalay, Oğulcan ve Yedlin'le ise yollar ayrıldı.

Torrent döneminde en az şansı Arda Turan buldu.

35 yaşındaki futbolcu, kadroda olduğu 3 maçta toplam 12 dakika süre aldı.

Arda Turan'ı, 28 dakika ile Barış Alper ve 5 maçta toplam 90 dakika süre alan Olimpiu Morutan izledi.

Torrent iş başı yaptığı dönemde milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Sofianne Feghouli 2, Mustafa Muhammed ise 4 lig maçını kaçırdı.

Yeni transferden 11'in değişmezi ise kaleci İnaki Pena oldu.

İspanyol file bekçisi, Muslera’nın yokluğunda çıktığı 2 maçta 180 dakika kaleyi korumayı başardı.

Bafetimbi Gomis 1 maçta 59 dakika, Erick Pulgar ise 2 maçta 18 dakika oynadı.

Kadroya yeni katılan isimlerden Semih Kaya, 2 maçlık süreçte henüz sahaya adımını atmadı.