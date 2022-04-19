Torino, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Szalai için harekete geçti.

İtalyan ekibi, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in yerini Macar yıldızla doldurmak istiyor. Torino'nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon Euro’dan açacağı öğrenildi.

İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.