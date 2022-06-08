Tuttosport'un haberine göre, Torino, 21 yaşındaki milli oyuncu için teklifini 4 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya çıkardı.

Beşiktaş'ın Rıdvan için 7 milyon euro'da ısrarcı olduğu ancak taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Haberde Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Rıdvan'ın da İtalya'da forma giymek istediği belirtildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 27 Süper Lig maçına çıkan Rıdvan, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.