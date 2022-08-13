Torgeir Borven ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Torgeir Borven'in transferi konusunda Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşmaya varılmıştır. Borven'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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