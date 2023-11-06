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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı

        Son dakika haberi Tolga Şardan için tahliye kararı

        Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mahkeme Şardan'ın tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29
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        Tolga Şardan için tahliye kararı
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        "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'Yargı Raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

        DHA'da yer alan habere göre Tolga Şardan'ın avukatları Turgut Kazan ve Aslı Kazan tarafından tutuklama kararı veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunuldu.

        Dilekçede, Şardan hakkında 31 Ekim 2023 günü kaleme aldığı yazısı nedeniyle TCK'nin 217/a maddesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılarak 1 Kasım 2023'te İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatıldı.

        Dilekçede, mahkemenin tutuklama kararında TCK'nin 217/a maddesindeki suçun katalog suçlardan olduğunun kabulüne karşı, bu suçun katalog suçlardan olmadığı vurgusu yapıldı.

        Yapılan itirazın ardından mahkeme Şardan'ın tahliyesine karar verdi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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