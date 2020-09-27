AA

Tokat'ta Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkisindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekipler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

AA'nın haberine göre, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkışına neden olduğu iddiası ile bir çoban gözaltına alındı.

Manisa'da da, Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Mesir Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1-2 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.