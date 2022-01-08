Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4

Türk Telekom: Gani Erdi Gülaslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt 10, Clemmons 16, Batuhan Acar, Samet Geyik, Berk Demir 12,

1. Periyot: 13-19

Devre: 34-38

3. Periyot: 66-52

Normal süre: 80-80



ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u normal süresi 80-80 biten maçta uzatma sonunda 95-93 yendi.