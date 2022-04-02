TOFAŞ: 81 - Beşiktaş Icrypex: 80

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Ennis 12, Berk Uğurlu 6, Cruz 17, Simmons 14, Zukauskas 5, Emre Tanışan, Yiğit Arslan, Cook 7, Muhsin Yaşar 20

Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 12, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 10, Whitehead 16, Egehan Arna 17, Reaves 2, Kenan Sipahi 6

1. Periyot: 24-21

Devre: 43-45

3. Periyot: 63-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 81-80 mağlup etti.