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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir nefes kredisinin hayata geçirildiğini açıkladı.

TOBB Nefes Kredisi tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını belirtti.

TOBB olarak 6 kez üyelere özel nefes kredisi projeleri yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni nefes kredisinde sistemin nasıl işleyeceğini de anlattı. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler.

- Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarımız da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek.

- TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek.

- Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız.

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- Ben bu zor dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatırken, şirketlerimizi yaşatarak COVID sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü, salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük.

DENİZBANK'A TEŞEKKÜR

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde Denizbank katılımcı banka olarak yer aldı.

Denizbank bu doğrultuda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

Rifat Hisarcıklıoğlu tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu. Bu dönem kar hesabı yapılacak, müşteri seçilecek bir dönem değil demiştim. Denizbank işte bu çağrımıza, kamu bankaları gibi, olumlu cevap verdi. Bu zor dönemde KOBİ’lere sahip çıkan tüm Denizbank ailesine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

“KOBİ’LERİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI, ŞİMDİ SIRA BİZDE"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş üçüncü kez yer aldıkları TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili şunları söyledi; “Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ’lerimiz, Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.

“Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen “TOBB Nefes Kredisi”ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ateş şöyle devam etti, “2017 yılında KOBİ’lerimize düşük faiz imkânı tanıdığımız ilk Nefes Projesi önümüze geldiğinde, toplam 12 bin KOBİ’ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15’e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18’ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkânı ile KOBİ’lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1.3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu’nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ’ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 Milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız”.

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