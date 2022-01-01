Tisserand'a Hertha kancası

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a talip olduğu iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre; Berlin ekibi, ara transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

28 yaşındaki Tisserand, Almanya'da daha önce Wolfsburg ve FC Ingolstadt kulüplerinde forma giydi.