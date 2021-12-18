Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluştu.

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