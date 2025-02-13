Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na gelerek Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı TIR, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı.

OTOMOBİL PARÇASI TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ

REKLAM advertisement1

İHA'daki habere göre gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

KOLTUĞUN ALTINDA 245 BİN EURO

Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde Euro banknotları buldu. Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin Euro'ya (9.3 Milyon TL) el konulurken, olayla ilgili soruşturma Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.