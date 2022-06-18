Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca TFF, yayınlanacak harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranının %40 olarak belirlendiğini açıkladı.

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