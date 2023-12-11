Hakem Halil Umut Meler'e saldırıın ardından TFF olağanüstü toplanıyor!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Başkan Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırın başkan Faruk Koca ve diğer isimlerle ilgili olarak tarihi ceza kararları önce sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu alınacak kararları kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacak.

BÜYÜKEKŞİ'DE AÇIKLAMA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek."