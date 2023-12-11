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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hakem Halil Umut Meler'e saldırıın ardından TFF olağanüstü toplanıyor! - Futbol Haberleri

        Hakem Halil Umut Meler'e saldırıın ardından TFF olağanüstü toplanıyor!

        Halil Umut Meler'e saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 22:43 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:38
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        TFF olağanüstü toplanıyor!
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        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!

        Başkan Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırın başkan Faruk Koca ve diğer isimlerle ilgili olarak tarihi ceza kararları önce sürüldü.

        Türkiye Futbol Federasyonu alınacak kararları kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacak.

        BÜYÜKEKŞİ'DE AÇIKLAMA

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek."

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