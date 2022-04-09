​​​TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu’na eğitim danışmanlığı yapan Jaap Uilenberg’in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yi hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik 'kara sayfa', 'delice' ve 'tehlikeli' gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Uilenberg’in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF’de ücreti karşılığında çalışan Uilenberg’in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

UILENBERG NE DEMİŞTİ?

TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg şu ifadeleri kullanmıştı:

"8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim. Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanına güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dâhil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler."

HAKEM KARARI, TAHKİM'DEN DÖNMÜŞTÜ

Merken Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.