TFF'den farkındalık harekatı

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Federasyon yönetimi menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.

Uygulama Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.

Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.