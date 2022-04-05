Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!

Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.