Futbolda TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.

Maçların programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Bodrum İlçe)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

24 Mayıs Salı:

15.30 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

20.00 Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)