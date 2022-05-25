TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off'ta TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor arasındaki final karşılaşması, 29 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.