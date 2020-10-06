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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede üst üste darbe vurduğu PKK/YPG'li teröristlerin telsiz konuşması ortaya çıktı.

Biri YPG'li biri de Iraklı olan teröristlerin Kürtçe’nin Sorani lehçesi ile yaptıkları konuşmada örgütün aldığı yara gözler önüne seriliyor.

İki ayrı kayıtta ilk olarak şu ifadeler yer alıyor:

1- Heval xeso beni duyuyor musun?

2- Evet heval

1- Heval xeso sizde durumlar nasıl?

2- Durumalar iyi değil. Yaralı var pişmanım geldiğime.

1-Heval sizin tarafınızda Türk var mı? Var diyorlar?

2- Hayır yok.

İkinci konuşmada da şu ifadeler dikkat çekiyor:

1- Heval Baran nasılsın duyuyor musun? Size hiç ulaşamıyorum? Burada saldırı altındayız. Yaralı ölümüz var. Sen de dikkat et. Dronelar çok ve tam isabet vuruyorlar.