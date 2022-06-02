Teröre bir darbe daha! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz

Son dakika: Teröre bir darbe daha! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz

HABERTURK.COM

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.