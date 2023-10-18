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Terör örgütü PKK/KCK’nın Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin TOKPINAR, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre MİT ve Emniyet birimleri, PKK/KCK Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar’ın ülkemize girişinin tespit edilmesi sonrasında hassas bir çalışma gerçekleştirerek teröristin gözaltına alınmasını sağladı.

Başta Norveç olmak üzere PKK/KCK’nın Avrupa’da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar, aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde yer almaktaydı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir