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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!

        Son dakika haberi Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!

        MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:42
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        Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!
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        Terör örgütü PKK/KCK’nın Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin TOKPINAR, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul’da yakalandı.

        Edinilen bilgilere göre MİT ve Emniyet birimleri, PKK/KCK Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar’ın ülkemize girişinin tespit edilmesi sonrasında hassas bir çalışma gerçekleştirerek teröristin gözaltına alınmasını sağladı.

        Başta Norveç olmak üzere PKK/KCK’nın Avrupa’da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar, aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde yer almaktaydı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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