Tepki çeken dayakta yeni gelişme!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Kağıthane'de bir iş yerinde 15 yaşındaki Enes Y.'nin darp edilmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Enes’i döven şüpheli Yücel B. için 1 yıl 2aydan 3 yıl 6 aya kadar kameraya çeken şüpheli Bayram K., için ise 8 aydan 2 yıla kadar hapis istedi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Kağıthane’de bir iş yerinde, 15 yaşındaki Enes Y.'nin darp edilmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram K.'nin iş yerinin sahibi olduğu, aynı işyerinde kaplama ustası olarak çalıştığı belirtilerek, mağdur Enes’in ise iş yerinde yaklaşık 1 yıldır çırak olarak çalıştığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

İddianamede, yaklaşık 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel B.'nin, mağdur Enes'e defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram K.'nin de darp edilme anlarını görüntüye aldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜYE KAYDETTİ

İddianamede, kamera kayıtlarında şüpheli Bayram K.'nin darp etme görüntüsü olmasa da kayıtlarda şüpheli Bayram K.'nin, "Evet Yücel abi devam et. Yücel abi bu böyle bitmez Yücel abi" diyerek şüpheli Yücel’in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği ifade edildi.

İŞTİRAK HALİNDE DARP ETTİLER

Mağdurun beyanında olaylar sırasında video kaydının sona ermesiyle şüpheli Bayram K.’nin de kendisine vurduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, şüpheliler iştirak halinde mağduru darp ettiklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

CANAVARCA HİSLE YARALAMA

Mağdur Enes Y.'nin 15 yaşında olduğu bu suretle henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık vermediği anlatılan iddianamede, "Tamamen korumacı bir tavır aldığı, kendisine yönelik darp eylemi açısından beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olduğunun anlaşıldığı, şüphelilerin hiçbir neden yokken mağduru darp ettikleri ve darp ederken kahkahalar attıkları, eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşıldığı" denildi.

DAHA ÖNCE TAHTA KESME MAKİNASI İLE YARALAMIŞ

Mağdur Enes Y.'nin ifadesinde bu olaydan 6 ay önce şüpheli Yücel'in, kendisinin sağ işaret parmağını tahta kesme makinesi ile kestiğini söylediği belirtilen iddianamede şüpheli Yücel'in müracaat tarihinden yaklaşık 6 ay önce tahta kesme makinesi ile şüpheliyi yaraladığı anlaşıldığından şüpheli Yücel'in silahla yaralama suçundan ayrıca cezalandırılması gerektiği belirtildi.

SAVCILIK, İDDİANAMEDE TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

İddianamede, şüphelilerin işledikleri suçla toplumda uyandırdıkları infial, eğlenmek amaçlı yaşı küçük mağduru darp etmiş olmaları, atılı eylemin mağdurun geleceği üzerinde oluşturduğu olumsuz etki göz önüne alınarak şüphelilerin tensiple tutuklanmalarına karar verilmesi de talep edildi.

İKİSİNE DE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Enes'i döven şüpheli Yücel B. için 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar; kameraya çeken şüpheli Bayram K., içinse 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.