Nutribullet Treviso: 51 - TOFAŞ: 92

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 23-10 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına da 46-24 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 39 sayıya (35-74) çıkaran TOFAŞ, karşılaşmayı da 92-51 kazandı.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16'şar sayı atan Zubcic ve Ennis öne çıktı.

TOFAŞ grupta 3'te 3 yaparken, Nutribullet Treviso 2. maçında da mağlup oldu.

BAXI Manresa: 89 - Darüşşafaka: 74

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 3. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'ya 89-74 yenildi.

Manresa kentindeki Nou Congost Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 21-13 geride kapattı. İkinci çeyrekte farkın çift haneye çıkmasına engel olamayan Darüşşafaka, devre arasına 49-31 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili olan Darüşşafaka, üçüncü çeyrek boyunca 25 sayı alırken, rakibine 14 sayı şansı verdi. Son periyoda ev sahibi ekibin 63-56'lık üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte öne geçemeyen Darüşşafaka, sahadan 89-74 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka'da maçın en skoreri olan Wayne McCullough 22, Troy Caupain 17, Isaiah Pineiro 12, Nathan Boothe 9, Sinan Güler 7, Gabriel Olaseni 3, Ragıp Atar ile Troy Selim Sav ikişer sayı üretti.

Bu sonuçla yeşil-siyahlı takım 3. maçında 2. kez mağlup oldu. İspanyol ekibi ise 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Türk Telekom: 69 - Joventut Badalona: 78

Salon: Ankara

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 4, Erdi Gülaslan 8, Ellis 13, Johnson 4, Samet Geyik 6, Dawkins 10, Terrel 17, Can Uğur Öğüt 5, Burak Gözeli

Joventut Badalona: Paul 10, Vives 3, Willis 8, Parra 10, Tomic 19, Busquets 3, Ribas 9, Bassas 3, Feliz 3, Birgander 10

1. Periyot: 14-15

Devre: 28-37

3. Periyot: 47-52

5 faulle oyundan çıkan: 34.56 Perez (Türk Telekom)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında Türk Telekom, sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 78-69 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 8-6 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'dan Dawkins ve Can Uğur Öğüt'ün sayılarına Bassas ve Tomic ile karşılık veren Joventut Badalona, ilk periyotu 15-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in 3 sayılık isabetiyle 11. dakikada ilk kez öne geçti: 17-16. Bu dakikadan sonra kontrolü tekrar eline alan Joventut Badalona, devreyi 37-28 galip durumda kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında skorer bir oyun sergileyen Türk Telekom, arka arkaya bulduğu üçlüklerle 24. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 34-37. Ardından 9-0'lık seri yakalan İspanya ekibi, 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya (34-46) çıkarırken, son çeyreğe de 52-47 üstün girdi.

Final periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Her iki takım da üçlük çizgisinden yüzdeli atışlarla oynarken, 33. dakika 64-57 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Joventut Badalona, müsabakadan 78-69 galip ayrıldı.