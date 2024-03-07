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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA TEM’de zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı!

        Son dakika haberi TEM’de zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı!

        TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada yarananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:19
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        TEM'de zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı!
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        Kocaeli'nde kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana geldi.

        OTOBÜS, TIR, TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

        Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolu açmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için çalışmalar sürüyor.

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