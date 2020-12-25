Temaslı yalanıyla evdeki kasayı çaldılar!

Olay, 10 Kasım'da meydana geldi. Motorlu testere tamircisi Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum. Koronavirüslü bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin, ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi.
DHA'nın haberine göre, gelen telefon üzerine Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı, arıca kendisini arayan kişinin de bakanlık görevlisi olmadığını öğrendi.
22 BİN 285 ARAÇ GÖRÜNTÜLERDEN TEK TEK İNCELENDİ
Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerasından 22 bin 285 aracı inceledi.
CAMİDEN ANONS YAPTIRILDI
JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ile araç görenlerin ekiplere ulaşması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KOMŞU ÇIKTI
Ekipler, görgü tanığının ifadesi doğrultusunda ilçenin farklı yerlerindeki kamera kayıtlarından otomobilin plakasını tespit etti. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şüpheliler Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A. 23 Aralık'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Fatih T.'nin, Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N.'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerden Yücel B.'nin Pamukkale Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerden Fatih T.'nin 2, Bayram Ç.'nin 6, fırın ustası Burak A.'nın ise 5 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Tavas Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
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