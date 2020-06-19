İstanbul'da TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana gelen kazada servis midibüsü devrildi.

Servis midibüsünün Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada, ilk belirlemelere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilidi.

Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yaparak devrilen midibüs ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.