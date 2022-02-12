Bahçeşehir Koleji: 69 - Türk Telekom: 86

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Murat Ciner

Bahçeşehir Koleji: Smith 8, Dekker 8, Jones 11, Kartal Özmızrak 2, Solomon 5, Oğuz Savaş 7, Erkan Yılmaz 3, Hall, Hasan Emir Gökalp, Berkay Candan 20, Muhammed Baygül 5

Türk Telekom: Perez 4, Clemmons 22, Johnson 15, Gani Erdi Gülaslan 4, Samet Geyik 15, Ellis 5, Terrell 14, Can Uğur Öğüt 2, Dorukhan Engindeniz 5, Batuhan Acar, Burak Gözeneli

1. Periyot: 18-24

Devre: 43-47

3. Periyot: 52-66

Beş faulle çıkan: 38.26 Samet Geyik (Türk Telekom)