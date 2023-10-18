Son dakika haberi Tel Aviv'de sirenlerin ardından patlama
İsrail'in Tel Aviv kentinde sirenlerin ardından patlama oldu
İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Habertürk ekibinin canlı yayını esnasında bölgede patlama meydana geldi.
Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk'ün yatığı canlı yayında sirenler çaldı.
DEMİR KUBBE ÖNLEDİ
Sirenlerin bir süre çalmasının ardından patlama sesi duyuldu. Çetiner Çetin, bölge civarında bir füzenin atıldığını ve demir kubbe tarafından önlendiğini söyledi.