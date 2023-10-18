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        Haberler Dünya Ortadoğu Tel Aviv'de sirenlerin ardından patlama

        Son dakika haberi Tel Aviv'de sirenlerin ardından patlama

        İsrail'in Tel Aviv kentinde sirenlerin ardından patlama oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:32
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        Tel Aviv'de sirenlerin ardından patlama
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        İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Habertürk ekibinin canlı yayını esnasında bölgede patlama meydana geldi.

        Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk'ün yatığı canlı yayında sirenler çaldı.

        DEMİR KUBBE ÖNLEDİ

        Sirenlerin bir süre çalmasının ardından patlama sesi duyuldu. Çetiner Çetin, bölge civarında bir füzenin atıldığını ve demir kubbe tarafından önlendiğini söyledi.

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