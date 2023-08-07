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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da kimya fabrikası alevlere teslim!

        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:13
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        Kimya fabrikası alevlere teslim oldu!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        #son dakika
        #Tekirdağ
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