Tedbirlere uymayanlar için 372 suç duyurusu!

İHA

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 7 gün 7 farklı konuda genel denetim yapılması için valiliklere genelge göndermişti.

İHA'nın haberine göre, genelge kapsamında ülke genelinde 19-25 Ekim tarihleri arasında 5 bin 350 ile 17 bin 333 arasında değişen ekipler aracılığıyla denetimler gerçekleştirildi.

7 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 184 bin 267 personel görev aldı. Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi.

İzolasyona tabi kişilerin izolasyon koşullarına riayet edip etmediğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

Denetimlerde tedbirlere uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları tesis vb. yerlere toplam 39 bin 987 uyarı cezası verildi.

Denetimler neticesinde tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası kesilirken, tedbirlere uymayan 103 işletme veya iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi.

Denetimler sonucunda Türkiye genelinde alınan tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere 372 adet suç duyurusunda bulunuldu.

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