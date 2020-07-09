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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) videokonferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı yaptı. Toplantıya 200’e yakın yerli ve yabancı katıldı.Toplantıda imalat ve ihracat sektöründeki toparlanmanın güçlü olduğuna vurgu yapıldı. 'Umut veren sinyaller var ama V tipi toparlanma demek için erken' denildi.

'KREDİ BÜYÜMESİNDEKİ İVME YILIN İKİNCİ YARISINDA AZALABİLİR'

Kredi büyümesindeki ivmenin yılın ikinci yarısında azalabileceği kaydedildi. ''Pandemide enflasyon tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz'' mesajı verildi.

'REZERVLERDEKİ DALGALANMA OLDUKÇA NORMAL'

Rezervlerdeki dalgalanmanın oldukça normal olduğu kaydedildi.



TCMB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:



''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 9 Temmuz 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Bu formatta ilk kez gerçekleştirilen toplantıda 200’e yakın yerli ve yabancı katılımcı yer aldı.

Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi ve aşağıda öne çıkan mesajlar iletildi:

Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın Mayıs ayı itibarıyla başladığı,

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığı,

Ayrıca, Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladığı,

İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta olduğu, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü beklendiği,

Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışların çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da, yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği

Videokonferansta, sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.''

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