Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. 2022 için enflasyon tahminini 4.8 puan artırılarak yüzde 65.2'ye yükseltildi. 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 19.2'den yüzde 22.3'e çıkarıldı. Böylece yılın 4. toplantısında da enflasyon beklentisi yükseldi.

GIDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 75'E ÇIKTI

Raporda gıda enflasyonunun gelecek yıl bir önceki tahminden daha hızlı düşeceği öngörüldü. 2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 71.3'ten yüzde 75'e yükseltilirken, 2023 yılı gıda enflasyonu tahmini yüzde 25.7'den yüzde 22'ye indirildi.

PETROL TAHMİNİ 100.5 DOLAR

2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 99.6 dolardan 100.5 dolara yükseltildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Toplantıdan öne çıkanlar:

Rusya-Ukrayna Savaşı’na bağlı olarak ortaya çıkan jeopolitik riskler enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine ve talebin zayıflamasına yol açarken, aynı zamanda enflasyon oranlarındaki artışın öngörülenden daha uzun süreceğine dair beklentileri güçlendirmektedir.

Yurt içi iktisadi faaliyet, yaşanan büyük arz şoklarına rağmen, sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Türkiye ekonomisinde son sekiz çeyrek boyunca gerçekleşen büyüme oranları eğilim olarak diğer büyüme dönemlerinin üzerindedir.

Türkiye’nin yapısal dönüşüm sürecinin en önemli mihenk taşlarından olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının yıllık büyümeye olan katkısı artarak devam etmektedir.

Refah kazanımları ve verimliliği daha iyi yansıtan satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH’ye bakıldığında Türkiye pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyümüş ve üst orta gelirli ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır.

Hedefli kredi politikalarımızın odak alanlarından ve potansiyel büyümenin sürükleyicilerinden olan makine-teçhizat yatırımları son dönemde güçlü bir yükseliş eğiliminde olup 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak artmaktadır.

İstihdam edilen kişi sayısı 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana toplamda 4,1 milyon kişi artmıştır.

Ağustos ayı itibarıyla, yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28’i aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

KOBİ'lerin 2022 yılı Eylül ayındaki net kredi kullanım miktarı önceki yılın Ocak-Eylül döneminin 1,5 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payı tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.

2022 için gıda enflasyon beklentisi yüzde 75 oldu, önceki beklenti yüzde 71,3.

2023 için gıda enflasyon beklentisi yüzde 22 oldu, önceki beklenti yüzde 25,7.

2022 için ortalama brent petrol fiyatı beklentisi 100,5 dolar oldu, önceki beklenti 99,6 dolar.

2023 için ortalama brent petrol fiyatı beklentisi 79,3 dolar oldu, önceki beklenti 73,7 dolar.

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