TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarov'un davetlisi olarak 18-20 Ekim'de Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Ermenistan'ın saldırının ardından TBMM'de dört partinin imzasıyla Azerbaycan'a verilen desteğin ziyaretle güçlü bir şekilde vurgulanması hedefleniyor.