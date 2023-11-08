Malatya'da kan donduran olay, saat: 12.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.