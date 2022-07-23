Tarladaki taşları temizliyorlardı! Naylondan dehşet çıktı!

DHA

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NAYLONA SARILI İNSAN KAFATASI

DHA'da yer alan habere göre iş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.

BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.

BULGULAR ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.