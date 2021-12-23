Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Kulübü'nün 182 bin TL'lik cezası ile Trabzonspor Kulübü'nün 150 bin TL'lik cezasını onadı.

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