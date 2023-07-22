Son dakika haberi... Suudi Arabistan'dan Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan teklif!

Fransız basınına göre; PSG yönetimi, kadro dışı bırakılan Mbappe'ye, 'Ya Real Madrid bonservis bedelini ödemeyi kabul edip bu yaz seni satın alır, ya da Avrupa'dan hiçbir takıma gitmene izin vermeyiz ve sezon sonuna kadar kadro dışı kalırsın' restini çekti.