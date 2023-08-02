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        Haberler Diğer Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız'dan tarihi performans - Diğer Haberleri

        Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız'dan tarihi performans

        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İngiltere, İrlanda ve Ukrayna'nın ardından Sırbistan'ı da 15-7 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla alkış alan ve iddiasını ortaya koyan Milliler'de hedef; Fransa'yı da dize getirip çeyrek finale yükselmek...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:05
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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonasında grup maçları tamamlandı.

        Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 4. gününde D Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 15-7 mağlup eden Milli Takımımız, grubunu lider tamamladı. Bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 4 gününde grup müsabakaları 8 maçla tamamlandı. Sabah seansında İrlanda Ukrayna'yı 10-7, Slovakya İsviçre'yi 17-3, Malta Romanya'yı 12-9, Hollanda Fransa'yı 16-5, Yunanistan da İsrail'i 10-6 mağlup etti. Akşam seansındaki maçlarda ise Macaristan, Hırvatistan'ı 11-5, İspanya, İtalya'yı 11-9 mağlup etti.

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        4'TE 4 GALİBİYET İLE GRUBU LİDER TAMAMLADIK

        D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.

        Maçın kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren Türkiye, Derin Pehlivanoğlu'nun etkili oyunuyla müsabakadan 17-5 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla 4 maçını da kazanarak alarak grup aşamasını lider bitirdi. Milli takımda Derin Pehlivanoğlu 5 golle en skorer oyuncu oldu.

        RAKİP FRANSA

        Grup maçlarının tamamlandığı organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, saat 19.30'da Fransa ile çeyrek finale yükselme maçı oynayacak.

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