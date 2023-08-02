Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız'dan tarihi performans - Diğer Haberleri

Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız'dan tarihi performans - Diğer Haberleri

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17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonasında grup maçları tamamlandı.

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 4. gününde D Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 15-7 mağlup eden Milli Takımımız, grubunu lider tamamladı. Bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 4 gününde grup müsabakaları 8 maçla tamamlandı. Sabah seansında İrlanda Ukrayna'yı 10-7, Slovakya İsviçre'yi 17-3, Malta Romanya'yı 12-9, Hollanda Fransa'yı 16-5, Yunanistan da İsrail'i 10-6 mağlup etti. Akşam seansındaki maçlarda ise Macaristan, Hırvatistan'ı 11-5, İspanya, İtalya'yı 11-9 mağlup etti. REKLAM 4'TE 4 GALİBİYET İLE GRUBU LİDER TAMAMLADIK D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.

Maçın kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren Türkiye, Derin Pehlivanoğlu'nun etkili oyunuyla müsabakadan 17-5 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla 4 maçını da kazanarak alarak grup aşamasını lider bitirdi. Milli takımda Derin Pehlivanoğlu 5 golle en skorer oyuncu oldu. 2023 U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası!



Milli Takımımızın 15-7 galip geldiği Sırbistan maçından görüntüler.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi 🎥 pic.twitter.com/uoKGR8BybP — Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (@GSB_Manisa) August 2, 2023 RAKİP FRANSA Grup maçlarının tamamlandığı organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, saat 19.30'da Fransa ile çeyrek finale yükselme maçı oynayacak.