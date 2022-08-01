Sürücüyü öksürük krizi tuttu! ATM'den para çekiyordu!

İHA

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Vedat Öçal (36), iddiaya göre öksürük krizine girdi.

SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA DALDI İHA'da yer alan habere göre o sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından da cadde üzerindeki bankaya daldı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü, ATM ile birlikte bankanın camından içeri girdi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Aracında kısa süreli baygınlık yaşayan sürücü yara almazken, servis aracından bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün bankaya daldığı o anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

PARA ÇEKERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ Görüntülerde, trafik aktığı esnada kontrolden çıkan servis minibüsü bankaya dalıyor. O esnada bankamatikten para çeken bir kişi ölümden kıl payı kurtuluyor. Vatandaşlar ise panik yaşıyor. Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ederken yaralı Mecnun Karagöz’ün durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

BANKADA MADDİ HASAR OLUŞTU Kaza sonrası bankanın camları kırılırken bankaya ait bir bankamatik ise çarpmanın etkisiyle servis aracı ile birlikte bankanın içine savruldu. Servis aracı kullanılamaz hale geldi. Bankada maddi hasar meydana geldi. Sürücü şoför Vedat Öçal ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.