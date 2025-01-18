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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: Suriye ve Irak'ta bölücü örgüte ağır darbe

        Suriye ve Irak'ta bölücü örgüte ağır darbe!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:30
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        Suriye ve Irak'ta bölücü örgüte ağır darbe!
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

        Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.

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        #pkk operasyon
        #Son dakika haberler
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