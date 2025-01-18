Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.

Geçit vermedik, vermeyeceğiz! 🇹🇷



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/lCGhsNSdha — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2025