Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Şam ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalında, Şam ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esad rejimi, İsrail'in 2 Temmuz'da da Suriye'nin batısındaki Tartus iline saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Şam'a ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.