Suriye'de sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.