Suriye'de saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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