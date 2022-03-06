Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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